¿Ronaldo o Cristiano? El 'Fenómeno' respondió sobre quién es el verdadero | VIDEO

En el 2013, José Mourinho decía que en Barcelona trabajó con el "verdadero" Ronaldo, en referencia al brasileño. El entrenador, con esa declaración, desató una polémica porque había menospreciado a Cristiano Ronaldo, a quien dirigió en Real Madrid.

"Tenía 30 años y estaba entrenando a Ronaldo, no este (Cristiano), el de verdad, Ronaldo el brasileño", dijo 'The Special One' a la cadena ESPN. Desde ahí, iniciaron largas conversaciones entre hinchas y periodistas.

A lo largo de estos años, la discusión para saber quién es el verdadero Ronaldo nunca ha terminado. Sin embargo, el 'Fenómeno', uno de los dos protagonistas, se ha referido a ese debate polémico.

"Diré que esto es una broma que no debe molestarnos a ninguno de los dos porque realmente, cuando me lo dicen, yo estoy orgulloso de aquello que he hecho y estoy seguro de que él también está muy orgulloso de lo que ha hecho", dijo a la cadena Sky Sport.

El ex delantero brasileño, para confirmar que toma con calma todo lo que se dice sobre él y Cristiano, aseguró que ambos son los verdaderos. "Digamos que nosotros dos somos los verdaderos, somos Ronaldo", concluyó.