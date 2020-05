Ronaldo Nazário, leyenda del fútbol mundial y actual presidente del Real Valladolid, reveló quienes sus jugadores preferidos de la actualidad en una reciente entrevista, nombrando a Lionel Messi como “el número uno” de una relación que tiene un detalle sorprendente: no incluye a Cristiano Ronaldo.

“Messi es un talento que vamos a tardar 20 o 30 años en ver algo parecido. También me gustan Salah, Hazard, Neymar, que me encanta verlo jugar, y por supuesto Mbappé”, respondió el exdelantero brasileño en diálogo con AS al ser consultado sobre los cracks que ahora disfruta ver, sin mencionar a CR7.

El ‘Fenómeno’ también reconoció similitudes con Kylian Mbappé, el talento francés con el que decidió completar su elección, pero aclaró que actuaron en tiempos diferentes, algo incómodo por la comparación.

“Dice mucha gente que se parece a mí. Tiene muchísima velocidad, finaliza bien, tiene grandes movimientos, golpea excelente con las dos dos piernas, tiene una zancada increíble... Tenemos cosas parecidas, pero nunca me gustaron las comparaciones, sobre todo, entre jugadores de distintas generaciones, porque las situaciones son distintas”.

Panorama claro para Ronaldo y su Valladolid en LaLiga

El inicio de las sesiones de entrenamiento colectivas a partir del 1 de junio supone para LaLiga el último paso en el protocolo que llevará a los clubes a arrancar la competición el 11 de junio.

El fútbol profesional en España fue suspendido el pasado 12 de marzo a causa de la pandemia de COVID-19.

LaLiga regresará el 11 de junio con el derbi entre el Sevilla y el Real Betis y finalizará, previsiblemente y siempre en función de la evolución de la pandemia, el fin de semana del 18 y 19 de julio.