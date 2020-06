Son muchas las estrellas del fútbol mundial que han manifestado su intención de jugar en Boca Juniors. A ellos se suma el caso de Wayne Rooney, quien según Luciano Acosta, que lo tuvo como compañero en DC United, le comentó la idea de jugar en el ‘xeneize'.

“Fue difícil entrar en confianza al principio, pero después me hacía bromas con River, decía que se había hecho hincha, ja. Hasta que me dijo que no, que era mentira, que se sentía más identificado con Boca. Ahora está muy cómodo en Inglaterra, son sus últimos años. Está pronto a su retiro, pero si lo llamaban antes de Boca, quizás iba”, soltó Acosta a TNT Sports.

Rooney es actual jugador de Derby County, pero también ocupa la labor de segundo técnico en el club. De concretarse esta llegada (que parece muy lejana), se reecontraría con Carlos Tévez quien fue su compañero durante dos temporadas en Manchester United.

“Rooney sabía mucho del fútbol argentino, hasta lo convencí de tomar mate. Le gustó. Cuando llegó, en uno de los primeros entrenamientos, me hizo una broma. Me preguntó si yo hablaba inglés como Carlitos Tevez. Le respondí que no, que yo hablaba mejor”, dijo.

