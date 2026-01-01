Roque Santa Cruz está lejos del retiro. A sus 44 años, el veterano delantero se convirtió en nuevo refuerzo de Nacional de Paraguay, su noveno club en su extensa trayectoria.

Previo a la llegada del 2026, la ‘Academia’ anunció en redes sociales la contratación del paraguayo, quien en la última temporada defendió los colores de Libertad.

“Roque Santa Cruz es nuevo refuerzo de ‘La Academia’ para la temporada 2026. Llega para aportar toda su experiencia y liderazgo en busca de la gloria. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Roque!”, escribió su nuevo club.

En Nacional, Santa Cruz tendrá como desafío el reto de alzar un nuevo título en el fútbol paraguayo y llegar lejos en la Copa Sudamericana 2026.

Como se sabe, Santa Cruz pasó por importantes equipos de Europa y compartió camerinos con Claudio Pizarro y Paolo Guerrero en Bayern Munich. El paraguayo se mantiene vigente a pesar de su edad.

