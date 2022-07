Rosario Central vs. Newell’s EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la novena jornada de la Liga Profesional este jueves 21 de julio del 2022 desde las 2:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Gigante de Arroyito.

El clásico rosarino presenta a dos clubes con dos realidades totalmente apuestas. El ‘Canalla’, de la mano de Carlos Tevez, se ubica entre los últimos de la clasificación con apenas ocho unidades. En tanto, la ‘Lepra’ de Javier Sanguinetti ha conseguido un total de 16 puntos y puede subir a la cima del certamen con una victoria.

¿A qué hora juegan Rosario Central vs. Newell’s por la Liga Profesional?

Perú – 2:30 p.m.

Ecuador – 2:30 p.m.

Colombia – 2:30 p.m.

México – 2:30 p.m.

Chile – 3:30 p.m.

Venezuela – 3:30 p.m.

Bolivia – 3:30 p.m.

Paraguay – 3:30 p.m.

Argentina – 4:30 p.m.

Uruguay – 4:30 p.m.

Brasil – 4:30 p.m.

España – 9:30 p.m.

En la víspera, Tevez no quiso adelantar el equipo que presentará en casa, pero no se esperan modificaciones con respecto al empate ante Independiente. “Lo importante es que estamos convencidos del partido que vamos a hacer, para lo cual debemos mantenernos siempre enfocados y tranquilos porque preparamos un partido para hacer lo mejor posible”, dijo el DT de Rosario Central.

De su lado, Sanguinetti renovará la confianza al joven guardameta Franco Herrera en lugar de Ramiro Macagno, quien sigue lesionado. En más, Willer Ditta retorna a la última línea por Facundo Mansilla. En tanto, Pablo Pérez y Leo Vangioni esperarán una oportunidad desde la banca de suplentes, pues no están al 100 por ciento.

Rosario Central vs. Newell’s: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Rosario Central vs. Newell’s puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

¿Dónde ver online el partido Rosario Central vs. Newell’s por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Rosario Central y Newell’s deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Rosario Central vs. Newell’s: posibles alineaciones del partido

Rosario Central: Gaspar Servio; Ismael Cortez, Javier Báez, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Walter Montoya y Mateo Tanlongo; Facundo Buonanotte, Ignacio Malcorra y Gino Infantino o Alejo Véliz; Jhonatan Candia.

Newell’s: Franco Herrera; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Cristian Lema, Willer Ditta y Martín Luciano; Sebastián Sforza y Julián Fernández; Francisco González, Juan Manuel García y Ramiro Sordo.

¿Dónde jugarán Rosario Central vs. Newell’s por la Liga Profesional?