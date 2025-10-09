Redacción EC
RPC TV EN VIVO: es el canal que transmite el partido de vs. por la tercera fecha del Grupo A de las . ¿Cómo ver RPC TV EN VIVO? Para que puedas ver RPC TV EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el juego por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital o analógica a tu televisor. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Claro TV, Tigo, Inter Satelital, Cable Onda, Sky, Movistar TV, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app de Medcom GO, que está disponible en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.

