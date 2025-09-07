RPC y TVMax en vivo: son los canales oficiales que transmiten el partido de Panamá vs Guatemala por las Eliminatorias Concacaf 2026 desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. ¿Cómo ver RPC EN VIVO? Para ver RPC EN VIVO en Panamá lo podrás hacer por señal abierta, ya que, transmite de forma gratuita por televisión abierta en el canal 4. También podrás mirarlo en streaming a través de Medcom GO. ¿Cómo ver TVMax EN VIVO? Para ver TVMax EN VIVO en Panamá lo podrás hacer también por televisión abierta a través del Canal o en TV digital en los canales 45 o 46. Y en plataforma de streaming como TVN Pass.

