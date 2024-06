RTVE EN VIVO, mira el partido entre España vs. Italia en directo medirán fuerzas hoy, jueves 20 de junio del 2024 por la jornada 2 del Grupo B de la Eurocopa en el Veltins-Arena. En España, la transmisión del juego será por RTVE, LA 1 y fuboTV, mientras que en Sudamérica mediante la señal de ESPN y DSports. El inicio del duelo entre ambas selecciones inicia a partir de las 14:00 (hora peruana) y 20:00 (hora española).

España presentó su candidatura para ganar la Eurocopa de Alemania con un contundente triunfo (3-0) sobre una desacertada Croacia, este sábado en el Estadio Olímpico de Berlín en el arranque de un grupo B, en el que Italia, próximo rival de la Roja, sufrió para ganar 2-1 a Albania.

¿CUÁNDO JUEGA ESPAÑA VS. ITALIA?

El duelo por la fecha 2 del Grupo B de la Eurocopa entre España vs. Italia se disputará este jueves 20 de junio del 2024 en el estadio Veltins-Arena.

¿A QUÉ HORA JUEGA ESPAÑA VS. ITALIA?

El partido entre España vs. Italia está programado para jugarse a partir de las 14:00 (hora peruana) y 20 (hora española)

¿DÓNDE TELEVISAN ESPAÑA VS. ITALIA?

El encuentro entre España vs. Italia será transmitido por las señales de RTVE y LA 1 para toda España, mientras que para Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es la de ESPN. En México lo podrás mirar por Blue To Go Video Everywhere y SKY. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

ALINEACIONES, ESPAÑA VS ITALIA

España : Unai Simón - Dani Carvajal, Robin Le Normand, Nacho Fernández, Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Rodrigo Hernández, Pedri, Lamine Yamal, Álvaro Morata y Nico Williams. DT: Luis de la Fuente.

: Unai Simón - Dani Carvajal, Robin Le Normand, Nacho Fernández, Marc Cucurella, Fabián Ruiz, Rodrigo Hernández, Pedri, Lamine Yamal, Álvaro Morata y Nico Williams. DT: Luis de la Fuente. Italia: Gianluigi Donnarumma - Giovanni Di Lorenzo, Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi, Jorginho, Lorenzo Pellegrini, Nicolo Barella, Gianluca Scamacca y Federico Chiesa. DT: Luciano Spalletti.