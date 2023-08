Por Solange Soto

"Para el cinismo hay mucha labia"





La Selección española femenina de fútbol tenía toda la atención, estaban ante los ojos del mundo por su estilo de juego, por saber reponerse de una goleada de 4-0 en Fase Grupos contra Japón y por conquistar por primera vez en su historia un Mundial con la absoluta femenina. Fotos, videos, premios individuales. Se llevaron todo. Las españolas eran las protagonistas luego de un mes de ardua competencia en la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023, pero un hombre opacó ese momento de gloria que tanto les costó.

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), solo tenía que felicitar a las futbolistas que representaban a su mismo país, solo tenía que colgar en sus cuellos las medallas de oro por el primero puesto. Pero, ¿qué pasó por su mente? Él abrazó a la delantera de ‘La Roja’ Jennifer Hermoso con mucha fuerza, la miró, la besó, sí, la besó en la boca sujetándole la cara con euforia y le dio palmadas en la cintura. Atónita y con una sonrisa sorpresiva la ‘10’ de España siguió su camino en medio de la premiación. El momento, obviamente, quedó registrado en video. Esa situación no se iba a guardar bajo la alfombra como quería la RFEF y menos en los tiempos donde las redes sociales marcan nuestro día a día.

“¿Qué hago yo? Mírame, mírame. No me ha gustado, ¿eh?”, fue la única declaración de Hermoso en medio de las celebraciones en el vestuario de las españolas cuando le consultaron en una transmisión en vivo sobre la situación con Rubiales. Este no fue el único gesto desafortunado en la final de la Copa del Mundo por parte de este señor. También agarró groseramente sus genitales cuando sonó el silbato de la árbitro en el final del partido más importante en la historia del fútbol español femenino ante Inglaterra. A su lado estaba Letizia, la Reina de España y su hija, la infanta Sofía. La Realeza al lado de un real grosero.

¿Dónde está el respeto y los buenos valores del presidente de la Real Federación Española de Fútbol? No se puede normalizar que tu jefe o jefa te bese sin tu consentimiento en los labios por obtener buenos resultados. No se puede normalizar realizar actos obscenos en público como gesto de victoria. Y menos se puede culpar a la víctima o a su familia por no querer pronunciarse sobre el tema. Jenni Hermoso acaba de ganar la Copa del Mundo, déjenla celebrar, vivir, gozar su triunfo.

Mientras tanto, Luis Rubiales compartió por medio de las redes sociales de la RFEF unas “disculpas” que no se las cree ni el mismo presidente de España Pedro Sánchez. Dejando frases sueltas con un tono sarcástico: “Seguramente me he equivocado”. “Lo veíamos algo natural, normal”. “Tengo que disculparme, no queda otra”. Para el cinismo hay mucha labia. ¿Dimisión? Dónde firmo.