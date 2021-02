Rudi García, entrenador de Olympique de Lyon, no tuvo reparos para cuestionar las quejas del técnico de Barcelona, Ronald Koeman, quien calificó de falta de respeto que vinculen a Lionel Messi con el PSG. El francés, en ese sentido, le recordó al holandés un caso parecido.

“He leído que Ronald Koeman estaba un poco ofendido de que el PSG hablara de Leo Messi antes de la eliminatoria de la Champions entre el PSG y el Barcelona. No tuvo timidez para hablar de Memphis Depay, incluso después del mercado de fichajes. A eso le llamo yo regar sobre mojado”, aseguró García en beIN Sports.

Recordemos que. hace unos días, Koeman se mostró incómodo a raíz de algunas declaraciones del entrenador y jugadores de PSG, en las que expresaban el deseo de contar con Lionel Messi. Todo ello, a poco de iniciarse la llave de octavos de final de la Champions League, precisamente contra los parisinos.

Show Player

“Me parece una falta de respeto. Alguien se puede equivocar en decir una cosa así. Sobre todo por no calentar más el partido de Champions. No es justo, no creo que sea respetuoso hacia el Barcelona hablar así de un jugador que es nuestro, tanta gente del PSG. Hablan mucho de Leo, que juega para el Barcelona”, declaró Koeman, en su momento.

Lionel Messi acaba contrato con el conjunto catalán el 30 de junio del 2021, y aún es una incertidumbre qué pasará con su futuro más allá de esa fecha. Desde el pasado 1 de enero, sin embargo, el argentino ya está habilitado para negociar con otro club.