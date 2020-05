En enero del presente año y con la camiseta de Vélez Sarsfield, Fernando Gago tuvo que abandonar el encuentro ante Aldosivi sobre el complemento del partido por un fuerte dolor en la rodilla izquierda. El resultado arrojó ruptura de ligamentos cruzados y ser sometido a intervención quirúrgica nuevamente.

“Tengo ganas de seguir jugando, pero tengo que ser sincero conmigo mismo. Si veo que estoy bien, bárbaro; Y sino, voy a ser el primero en decir que no estoy para jugar. No quiero jugar por lo que fui, quiero dar otra cosa. Me operaron cinco veces, de las cinco veces, volví cuatro, ¿por qué no voy a volver cinco? Esa es mi motivación”, precisó Gago para Fox Sports.

Por su parte, durante la entrevista para el programa argentino, Óscar Ruggeri no dudó en aconsejar al exReal Madrid sobre cuándo será el día que decida dejar el fútbol.

“Quédate tranquilo con el tema de si me retiro, si no me retiro. Un día te vas a levantar y te va a empezar a costar ir a los entrenamientos, no vas a tener la misma alegría de ir al vestuario. Solo. No creo que nadie empiece a decir: ‘Voy a jugar 10 partidos y no juego más, o un campeonato y no juego más’. Un día pierdes toda esa alegría, de levantarnos, de ir feliz al entrenamiento, de hacerlo con ganas, de las historias que cuentan todos, de prepararte para jugar el domingo. Un día, de la nada, te vas a levantar y te va a costar. Ahí tienes que empezar a pensar en no jugar más", aseguró el excampeón del mundo.

Finalmente, Gago precisó que aún le quedan fuerzas para seguir jugando al fútbol y que aún no tiene decidido el momento en el que decida dejar de hacerlo.

“Yo me preparo para volver mejor de lo que estaba. Yo tengo ganas de jugar a la pelota, de volver a jugar un partido. Será un partido, será un año, serán tres, serán cinco; no lo sé. Va a depender de las ganas que tenga. El tiempo dirá”, sentenció.

