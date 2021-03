Ruggeri se unió al ‘challenge’: el ‘Cabezón’ eligió a sus cinco para un “picado” con Ricardo Gareca como delantero

Óscar Ruggeri debe ser uno de los panelistas con mayor recorrido dentro de la plantilla del canal deportivo ESPN. ‘El Cabezón’ salió campeón del mundo con Argentina en 1986 y fue futbolista profesional por más de una década. En el programa ESPN F90′, el ‘Pollo’ Vignolo lo exhortó a que se una al ‘challenge’ lanzado por Henry: elegir a los cinco jugadores que pondría para jugar un partido de 5 vs. 5. El panelista sorprendió al incluir como único delantero a su “amigo Ricardo Gareca”.

El reto consiste en elegir a cinco jugadores para un partido de 5 vs. 5 de cualquier época. En ESPN F90′ tomaron el ‘challenge’ debido a que el ‘Kun’ Agüero también lo hizo. El conductor del programa, Sebastián Vignolo, exhortó a Ruggeri para que cumpla con el reto.

Ricardo Gareca previo a un amistoso con Argentina, en 1984. (Foto: Getty Images)

Ante ello, el ‘Cabezón’ no se amilanó y eligió a su equipo: “Yo no juego, hay muchos cracks, yo no podría jugar, pero igual armaré el equipo”, afirmó Ruggeri ante la presión de sus compañeros.

En el arco ubicó a Nery Pumpido, excompañero en la selección argentina. Esta elección provocó la respuesta de los panelistas, quienes recordaron brevemente el paso de Pumpido por la selección. Tras ello, eligió a su único defensa del equipo: Nelson ‘El Tano’ Gutiérrez, aguerrido defensor uruguayo.

Diego Maradona. (Foto: AFP)

La duda surgió en el mediocampo: “Aquí tengo que poner uno que cumpla con muchas funciones. Que pueda ayudar en defensa y en ataque. Puede jugar el ‘Negro’ Enrique, ‘Gringo’ Giusti o Sergio Batista, cualquiera de esos tres lo pongo ahí”.

En cuanto a la parte ofensiva fue mucho más claro: “Como creativo pongo a Diego Maradona y como delantero pondría a mi amigo el ‘Flaco’ Ricardo Gareca”, finalizó.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...