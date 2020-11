El astro del fútbol Diego Maradona falleció este miércoles en su residencia a sus 60 años de edad, según informó su agente y amigo Matías Morla. La prensa local aseguró hace minutos que el entrenador sufrió un paro cardíaco en su vivienda de la provincia de Buenos Aires. Tras ello, Óscar Ruggeri dejó unas sentidas palabras en el programa 90 minutos de fútbol, en ESPN.

“Se fue el capitán. Este hizo dar a conocer a Argentina en cada rincón del mundo. Nos hizo grandes”, afirmó el ‘Cabezón’.

El ex defensa central fue campeón del mundo en 1986 con Diego Maradona como capitán. Sin embargo, su relación no fue la mejor debido a que los agentes de Maradona se encargaron de separarlo de sus ex compañeros.

Sin importar ello, Ruggeri se mostró muy emocionado por la noticia: “Se murió un super héroe. Este, cuando se ponía la camiseta de la selección, hacía que todos nos abrazáramos. Eso es imposible en este país, pero Maradona consiguió que durante un partido todos nos diéramos un abrazo”.

“Un pibe, loco. Esa es la bronca más grande. No puede ser, no puede ser. Es increíble. Y parece que uno está esperando que le digan que no fue nada. Estábamos hablando todos, con el grupo (del Mundial de 1986). No quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, porque teníamos miedo de juntarnos y de que pase algo. No pudimos hablar, ni vernos”, dijo Ruggeri en el canal ESPN.

“Dejame de joder, 60 años. Mamita, lo que nos hizo vivir este pibe. De los momentos más lindos de mi vida. De verlo ahí adentro, de la energía que te tiraba. Un crack en todos los sentidos”, añadió el ahora columnista del canal deportivo.

El llanto de Vignolo

Uno de los más afectados por la noticia fue Sebatián Vignolo, conductor del programa 90 minutos de fútbol.

“Bromamos con eso, no pensábamos que esto fuera pasar en algún día. Creíamos que siempre iba a salir, fuerte y de esta no salió. Murió Diego, es la pesadilla de la pesadilla. Decir que falleció es lo peor. Sabíamos que iba a pasar, pero que se de así, nos encuentra en un mal momento”, afirmó entre lágrimas.