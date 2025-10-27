En 2019, albergó la definición entre Flamengo y River Plate, con victoria y título para el ‘Mengao’.
En 2019, albergó la definición entre Flamengo y River Plate, con victoria y título para el ‘Mengao’.
Redacción EC

El de Lima será escenario de la gran final única de la , tal cual sucedió seis años atrás y las redes sociales del certamen así lo resaltan.

A través de un video promocional, se aprecia el gramado del recinto crema con una leyenda que dice “otra vez en una final”.

Cabe mencionar que el césped del estadio recibe en los últimos días un cuidado especial, motivo por el cual Universitario jugó de local ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional.

Flamengo vs. Racing de Avellaneda y LDU ante Palmeiras son las llaves de semifinales, las mismas que se terminarán de resolver esta semana.

Como se recuerda, en 2019 Flamengo derrotó a River Plate en infartante definición y se quedó con el título en aquel año, tras dar vuelta al marcador en los minutos finales del juego.

