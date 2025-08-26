Airbnb y FIFA anunciaron una importante alianza que abarca tres torneos para ofrecer experiencias de viaje inolvidables a los aficionados, junto con oportunidades económicas para las comunidades locales y un valioso apoyo a las Ciudades Anfitrionas. Durante la colaboración de tres años, Airbnb será un Socio Oficial para el Mundial de Clubes FIFA 2025™, Promotor Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26™ en América del Norte y Promotor Oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ en las Américas. Además, Airbnb ofrecerá a nivel global a través de la plataforma Alojamiento Oficial para Aficionados en estos tres emblemáticos torneos de la FIFA.

“La Copa del Mundo une al mundo — y nosotros también. Airbnb se enorgullece de crear una alianza con FIFA para ofrecer a los aficionados experiencias únicas en la vida durante los torneos, mientras damos la bienvenida a cientos de miles de huéspedes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y generamos un impacto económico significativo para las comunidades locales.”

— Brian Chesky, cofundador y CEO de Airbnb

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Airbnb a FIFA, y estamos emocionados de que asuman un papel tan importante en tres torneos históricos que se avecinan”, agregó el presidente de FIFA, Gianni Infantino.

“La Copa Mundial de Clubes FIFA 2025 será una competencia definitoria para las generaciones futuras y transformará el fútbol de clubes a nivel mundial. Mientras tanto, la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el torneo más grande de la historia, con 48 equipos compitiendo en tres países anfitriones. Luego, un año después, la Copa Mundial Femenina de la FIFA se llevará a cabo por primera vez en Sudamérica. Tener a un líder en el sector de viajes como Airbnb a nuestro lado es algo especial. Juntos, seguiremos viendo cómo el fútbol une al mundo.”

Experiencia únicas de viaje y de fútbol

A lo largo de la alianza, Airbnb ofrecerá a los aficionados nuevas formas de celebrar su pasión por el fútbol a través del viaje, la cultura y la conexión. Además de poder elegir entre una amplia gama de estancias asequibles y de alta calidad, los huéspedes ahora pueden explorar las Experiencias en Airbnb lideradas por anfitriones locales, que destacan las tradiciones regionales, los tesoros ocultos y el espíritu de las Ciudades Anfitrionas. Desde actividades culturales inmersivas hasta oportunidades para interactuar con leyendas y expertos del fútbol a través de las Experiencias Originales, Airbnb ayudará a los aficionados a crear recuerdos inolvidables que van mucho más allá del partido.

Junto con las miles de experiencias ya disponibles en la plataforma, a partir de hoy, los aficionados pueden unirse a una sesión de entrenamiento privada con el icónico arquero estadounidense Tim Howard, ver un partido del Mundial de Clubes FIFA en las gradas junto a la leyenda del fútbol estadounidense Cobi Jones or vivir el detrás de cámaras de una sesión de análisis previa al partido dirigida por un experto senior del “Grupo de Estudio Técnico” de la FIFA. Estas experiencias ya están disponibles para reservar y se llevarán a cabo durante el Mundial de Clubes FIFA 2025™, que comienza el sábado 14 de junio de 2025 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Muchas más experiencias se lanzarán antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™.

“El fútbol tiene el poder de unir a las personas de maneras inolvidables”, dijo Tim Howard, uno de los mejores jugadores estadounidenses de todos los tiempos y anfitrión de una Experiencia en Airbnb.

“Colaborar con Airbnb y FIFA para ofrecer la experiencia de una sesión de entrenamiento privado ha sido increíblemente especial. Es una oportunidad para compartir mi amor por el juego y conectar con los aficionados de una manera práctica y significativa. No solo estarán mirando desde las gradas, sino que pisarán el campo, tendrán una mirada detrás de las escenas del entrenamiento profesional y vivirán el deporte desde una perspectiva completamente nueva.”

Impacto económico para las comunidades locales

Con menos de un año para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 26™, la emoción global continúa creciendo, con un número récord de aficionados que se espera que viajen para apoyar a sus equipos. Según un estudio de Deloitte, se espera que más de 380,000 huéspedes de Airbnb viajen solo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ incluidos más de 150,000 basados en los Estados Unidos.

La alianza de Airbnb con la Copa Mundial de la FIFA 26™ representa una oportunidad sin precedentes para las comunidades locales. Según Deloitte, se espera que las estancias en Airbnb durante la Copa Mundial de la FIFA 26™ contribuyan con US$3.6 mil millones a las economías de las Ciudades Anfitrionas.

En las 16 Ciudades Anfitrionas, los anfitriones en Airbnb podrían obtener hasta US$210 millones, lo que destaca las significativas oportunidades económicas creadas al ser anfitriones durante eventos importantes.

Además, se estima que Airbnb contribuirá al desarrollo económico local más amplio al generar el equivalente a casi 34,000 empleos a tiempo completo a lo largo del 2026. Las estancias en Airbnb generan un gran impacto económico al distribuir el gasto turístico entre cafeterías locales, restaurantes y pequeños negocios en vecindarios que a menudo carecen de infraestructura turística tradicional. Esta inversión crucial en las comunidades crea beneficios duraderos que se extenderán más allá de los tres torneos.

“Estoy orgulloso de apoyar a Houston—la ciudad que he llamado hogar durante los últimos siete años— para recibir a una ola de visitantes de todo el mundo para la Copa Mundial de la FIFA. Al mostrar nuestra cultura y hospitalidad local, incluyendo recomendar a los huéspedes hacia las fusiones culinarias de Houston—piensa en tacos de brisket que se derriten en la boca y barbacoa con inspiración asiática— puedo aportar mi granito de arena para asegurar que los beneficios económicos de este evento único se sientan en toda la comunidad de Houston."

—Sébastien Long, anfitrión de Airbnb en Houston

Presentamos el Programa de Impacto en Ciudades Anfitriones de Airbnb 2026

Airbnb también implementará el Programa de Impacto para Ciudades Anfitrionas en Airbnb, una inversión separada y adicional de $5 millones para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El programa dedicado al apoyo comunitario implicará colaborar con las ciudades para financiar iniciativas seleccionadas que fomenten el crecimiento económico y mejoren la experiencia general del evento tanto para los residentes como para los visitantes.