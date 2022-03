Los ataques militares de Rusia a Ucrania que iniciaron el pasado 24 de febrero, tuvieron consecuencias económicas, luego que muchos países cierren negocios con el país atacante. El deporte no es ajeno, luego que la FIFA indicara que la selección rusa no participará en el Mundial Qatar 2022.

El equipo ruso dirigido por el ex futbolista Valeri Karpin, será impedido de jugar el encuentro de playoff ante Polonia, que estaba programado para jugarse el 24 de marzo. Debido a la suspensión, la Federación de Fútbol de Rusia acudirá al TAS.

La selección no es la única perjudicada, ya que todos los clubes tampoco podrán disputar sus encuentros en torneos de la UEFA. El pedido al TAS será un procedimiento acelerado para la reincorporación inmediata. Indican que fue un acto realizado bajo presión de otras federaciones, una de ellas la de Polonia.

Robert Lewandowski, capitán y máximo referente de la selección polaca, se pronunció al respecto: “No puedo imaginar disputar un partido con la selección nacional rusa en una situación en la que la agresión armada en Ucrania continúa. Los futbolistas rusos y los hinchas no son responsables, pero no podemos pretender que no está pasando nada”.

Suecia y República Checa, uno de los cuales hubiera sido el rival de Rusia en una final de la repesca, comparten la posición polaca y también rechazan jugar contra los rusos.

El ministro ruso de Deportes, Oleg Matytsin, anunció un recurso similar al del fútbol para que Rusia pueda estar en los Juegos Paralímpicos, cuya ceremonia de apertura se celebra el viernes.

