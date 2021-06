Rusia vs. Dinamarca EN VIVO | EN DIRECTO se enfrentan este lunes 21 de junio desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el juego válido por la jornada 3 del Grupo B de la Eurocopa 2021. La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Sin otra opción que ganar para soñar con la clasificación a octavos de final de la Eurocopa, Dinamarca se medirá con Rusia, a la que le alcanza un empate para seguir en carrera. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Parken Stadion.

Rusia vs. Dinamarca: horarios del partido y canales

México - 2:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 4:00 p.m. - Canais Globo y SporTV

España - 9:00 p.m. - Mitele Plus

Rusia vs. Dinamarca: así llegan

Hace poco más de una semana la Dinamarca llegaba en un ambiente de euforia, avalada por su buenos números (solo dos derrotas en cinco años) y por el hecho de jugar por primera vez en casa un gran torneo. Ahora se encuentra al borde del precipicio, pero si gana, puede acabar incluso segunda de su grupo.

La obligación de ganar y la menor entidad del rival hace suponer que Dinamarca regresará a la línea de cuatro atrás y que el jovencísimo Damsgaard, que impresionó contra Bélgica, seguirá “haciendo” de Eriksen. La duda será quién ocupa el puesto de delantero centro, Wind o Dolberg. O si Hjulmand sorprende con el extremo Skov Olsen y mueve al medio a Braithwaite o a Poulsen.

A Rusia le vale el empate para meterse en los octavos de final como segundo, siempre que los finlandeses no derroten a los belgas, líderes del Grupo B con seis puntos. No obstante, la historia dice que a los rusos no se les da bien jugar a no perder.

La victoria por la mínima ante los finlandeses fue un alivio para el seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, muy criticado después caer con claridad ante los ‘Diablos rojos’ en la primera jornada.

Por eso, es probable que insista en colocar juntos en el once titular a los futbolistas más creativos del equipo: Miranchuk y Golovín. El primero, centrocampista del Atalanta, marcó el gol de la victoria.

Hay más dudas con el goleador ruso Artem Dzyuba. Se le ve cansado y sin chispa en esta Eurocopa. Pero, además de ser el goleador de la liga rusa, es el capitán, por lo que la posibilidad de que el titular sea el atacante del Spartak Moscú, Alexandr Sóbolev, es poco probable.

El que parece recuperado de su dolorosa caída contra los finlandeses es Mario Fernandes, un jugador vital en el esquema de Cherchésov. El sábado entrenó junto al resto del grupo, por lo que se espera que vuelva a ocupar el lateral derecho.

Rusia vs. Dinamarca: probables alineaciones

Rusia: Safonov, Mario Fernandes, Dzhikiya, Divéev, Bárinov, Kuzyaev, Ozdóev, Zobnin, A. Miranchuk, Golovín y Dzyuba.

Dinamarca: Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen, Maehle, Delaney, Damsgaard, Hojbjerg, Braithwaite, Dolberg y Poulsen.

Con información de EFE.

