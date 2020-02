Ryan Babel, volante ofensivo del Ajax, protagonizó un curioso acto en el duelo por la Europa League frente al Getafe. El holandés derribó a Nyom; sin embargo, el ex Liverpool no creyó que este haya quedado lastimado y no tuvo mejor idea que imitar los gestos de dolor del jugador local. El juez del partido lo amonestó con tarjeta amarilla.

Ryal Babel imitó la lesión de un jugador del Getafe

ASÍ FUE EL PARTIDO

El Getafe logró este jueves un triunfo de prestigio al derrotar al Ajax de Ámsterdam 2-0 en el duelo de ida de dieciseisavos de final de la Europa League, resultado que acerca al sólido conjunto 'azulón' a octavos de la competición.

El primer gol del encuentro fue obra del brasileño Deyverson. Corría el minuto 37 de la primera mitad cuando el Getafe obtuvo una falta en campo del Ajax. El balón colgado al área lo tocó hacia el punto de penal el uruguayo Mathías Olivera para que el exdelantero del Alavés empalmase de primeras.

Durante la celebración, desde la zona de la afición del Ajax desplazada a la ciudad de la periferia de Madrid se habría lanzado un mechero que impactó en Deyverson.

El rocoso equipo de José Bordalás mantuvo al Ajax de Ten Hag alejado de su arco durante prácticamente todo el partido, y plasmó esa superioridad con un segundo gol, obra del también brasileño Robert Kenedy en el 90+3 al culminar una contra.

El Getafe, cuartofinalista en la edición de 2007-2008, es el equipo revelación en España con su tercer puesto en Liga, sólo por detrás del Real Madrid y el FC Barcelona, y ahora quiere serlo también en Europa.

Para ello deberá hacer bueno el resultado de este jueves el 27 de febrero en el Johan Cruyff Arena.

Fuente: AFP

GETAFE 2-0 AJAX | RESUMEN

