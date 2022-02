Conforme a los criterios de Saber más

En una historia ciertamente atípica, sin gozar del protagonismo que esperaba en el campo, Sadio Mané emergió como el auténtico héroe de Senegal en la tanda de penales de la final de la Copa Africana de Naciones 2022. El crack del Liverpool, que falló un penal en los primeros minutos del juego, esperó hasta el último en la definición del título desde los 12 pasos y, en medio de la tensión que representaba ese momento, el ‘10′ senegalés no volvió a errar para así conquistar el primer título con su selección.

Todo esfuerzo tiene su recompensa. Eso es lo que ha experimentado Mané en Camerún. Ya en el 2019 había tenido su primera chance para conquistar la Copa Africana, pero el éxito no le acompañó: cayó derrotado en la final ante Argelia (1-0) y no pudo levantar el trofeo. Sin embargo, en este 2022 no desaprovechó su revancha.

Con tres goles y dos asistencias en seis partidos de la actual edición del certamen, el extremo de 29 años lideró a su selección a una nueva final. Contra el Egipto de Mohamed Salah, su compañero en Liverpool, tuvo que luchar por la consagración. Y no fue nada fácil.

A los siete minutos, Mané tuvo la oportunidad de poner arriba en el marcador a Senegal con una ejecución desde los 12 pasos, pero falló. Aún así, no bajó los brazos y siguió peleando hasta el final. Habiendo empatado sin goles en el tiempo reglamentario y suplementario, todo se tenía que definir en la tanda de penales.

Sadio Mané consiguió el primer título con su selección | Foto: REUTERS

La atajada clave de Édouard Mendy en la cuarta ejecución de Egipto le dio la confianza necesaria a Sadio Mané para que se convierta en el protagonista de la historia con el quinto penal de Senegal. Entonces, no volvió a defraudar. Con nervios de acero, el ‘10′ senegalés pudo anotar y celebró genuinamente el primer título representando a su país.

De hecho, en toda la historia de la Copa Africana de Naciones, Senegal nunca había logrado sentarse en el trono antes de este año. Lo más cerca que los ‘Leones de Teranga’ estuvieron de consagrarse anteriormente en el certamen fue en el 2002 y 2019, que terminaron siendo subcampeones.

No obstante, las ‘maldiciones’ están hechas para romperse y Sadio Mané ha sido el gran líder que Senegal tanto necesitaba. Tuvieron que pasar 33 ediciones del certamen para que por fin los ‘Leones de Teranga’ puedan presumir ser los campeones de África.

Además, fue una revancha personal para el técnico Aliou Cissé. Hace 20 años definieron desde los penales el título con Camerún y él erró uno de los disparos. Ahora, desde el banco pudo borrar ese mal recuerdo.

Por su parte, Mohamed Salah sigue con la espina clavada con su selección. Hasta el momento, ‘Mo’ no ha podido levantar ningún trofeo con Egipto, a pesar de que son los más ganadores en la historia de la Copa Africana con siete títulos. Eso sí, Salah estuvo cerca de coronarse campeón en el 2017, pero perdió la final ante Camerún (2-1).

Mohamed Salah aún no gana títulos con la selección de Egipto | Foto: REUTERS

- Un anticipo mundialista -

El reñido duelo entre Senegal y Egipto de este domingo ha representado un anticipo de lo que será la lucha entre ambas selecciones por ir al Mundial Qatar 2022. Los de Mané y los de Salah tienen programado dos importantes choques en marzo para definir a uno de los clasificados al certamen más importante a nivel de selecciones.

Un saldo de 20 remates es el que ha dejado la final de este domingo, repartidos en 13 intentos de Senegal y siete de Egipto. En cuanto a la posesión la diferencia no es mucha: el equipo de Mané (58%) tuvo un poco más la pelota que Salah (42%), aunque igualmente el marcador se mantuvo sin goles.

Sadio Mané y Mohamed Salah se volverán a enfrentar en marzo por el boleto a Qatar 2022 | Foto: EFE

Es necesario destacar que el portero de los ‘Faraones’, Mohamed Abou Gabal, fue una de las grandes figuras del encuentro con un total de ocho salvadas a su equipo, según datos de SofaScore, contando el penalti que le atajó a nada menos que Sadio Mané. Siempre estuvo atento para salvar a los suyos, pero no pudo evitar la derrota en la tanda.

Muchas cosas pueden seguir igual dentro de un poco más de un mes. En la tercera y decisiva ronda clasificatoria de las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Senegal y Egipto, emparejados en una de las cinco llaves, se volverán a ver las caras para pelear por el boleto mundialista a Qatar 2022. El 23 de marzo se enfrentarán en El Cairo y la revancha será el día 29 en Dakar.

Teniendo en cuenta lo sucedido en el choque de este domingo, la clasificación puede ser para cualquiera de las dos selecciones. Eso sí, los de Mané tienen el respaldo de ser campeones continentales por delante.

