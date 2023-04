Madre de Hakimi: “Si no hace esto, no podrá deshacerse de esa mujer (Hiba Abouk)”

En las últimas horas se conoció que la madre de Achraf Hakimi salió a declarar ante la prensa tras la separación de su ahora expareja Hiba Abouk. Como es de conocimiento, el jugador de PSG fue denunciado por su ahora expareja de un presunto acto de violación a una joven de 24 años.

Según detalló la actriz, el deportista habría cometido tal delito en su vivienda. Sin embargo, este sería imputado.

Ello conllevaría el final de su matrimonio: “Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia”, escribió la artista

Como resultado, se estimaba que la mitad de los bienes del futbolista pasara a Abouk. No obstante, gran sorpresa se daría cuando se reveló que todas sus ganancias las posee su madre, Saida Mouh.

Ante ello, Saida Mouh señaló: “Mi hijo no me informó del traspaso de su fortuna”, precisó a Morocco World News.

“Si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento, pero... ¿Cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podrá deshacerse de esa mujer”, argumentó.