La selección argentina terminó como subcampeona del Mundial 2026 tras caer por 1-0 ante España en la final disputada en Nueva Jersey. Sin embargo, un día después del encuentro comenzó a conocerse el complejo panorama físico con el que varios futbolistas afrontaron la definición del torneo.

Uno de los casos más llamativos fue el de Leandro Paredes, quien, según revelaron desde Estados Unidos, disputó los últimos tres partidos del campeonato con una fisura en una costilla.

Leandro Paredes en la entrada en calor de Argentina-España. Foto: Pedro UGARTE / AFP

Revelan la lesión que sufrió Leandro Paredes

La información fue dada a conocer por el periodista Martín Arévalo durante el programa ESPN Mundial, donde explicó que uno de los habituales titulares de Lionel Scaloni jugó la etapa decisiva del torneo con una lesión de consideración. “Hay un jugador que estuvo jugando los últimos tres partidos con una fisura de costilla. Un jugador titular”, señaló.

Posteriormente, el periodista confirmó que se trataba de Leandro Paredes y explicó por qué la situación se mantuvo en reserva durante el campeonato: “Lo estudiaron y hubo días en los que le costaba incluso respirar. Esto no trascendió porque obviamente los rivales lo iban a ir a buscar con un golpe o con algo, algunos que tengan mala intención, no digo que todos. Esto podía provocar que Argentina perdiera a un jugador titular que ayer no lo fue pero que en la idea de Scaloni era titular”.

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Arévalo también sostuvo que la Albiceleste afrontó la final con varios futbolistas disminuidos físicamente, una situación que condicionó el planteamiento de Lionel Scaloni. “Llegó gastado, con muchos jugadores al límite. Ayer todo quedó condicionado porque hubo que hacer tres cambios no previstos: Montiel, Romero y Lisandro Martínez. Agreguen lo de Paredes que jugó a un 70% porque le dolía muchísimo esa costilla fisurada y estuvo a punto de perderse los partidos anteriores”, dijo.

El periodista agregó que, pese al dominio mostrado por España durante gran parte del encuentro, Argentina logró mantenerse en partido gracias al esfuerzo colectivo: “Dicho esto, el ciclo de Scaloni tiene 104 partidos y perdió 10. Esta es la primera vez que veo al equipo superado de principio a final y si Argentina lo pudo empatar fue por corazón”.

⚠️🇦🇷 Leandro Paredes jugó los últimos TRES PARTIDOS del Mundial con UNA FISURA EN LA COSTILLA.



Incluso hubo días que le COSTABA RESPIRAR, pero la noticia no trascendió porque sino los rivales lo iban a ir a buscar. ‼️



Vía @arevalo_martin. pic.twitter.com/g8WdOjowSn — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026

Paredes será evaluado por Boca Juniors

Antes del Mundial, Leandro Paredes ya había superado una lesión muscular que arrastraba desde su último compromiso con Boca Juniors en la Copa Libertadores, lo que le permitió llegar en condiciones al inicio del torneo.

Ahora, tras conocerse esta nueva lesión en las costillas, el volante de 32 años deberá ser evaluado por el cuerpo médico del club xeneize para determinar los plazos de recuperación y definir cuándo podrá reincorporarse a los entrenamientos del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

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