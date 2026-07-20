Leandro Paredes jugó lesionado el tramo final del Mundial: "Le costaba incluso respirar". Foto: EFE/ Kenneth Fernández
Leandro Paredes jugó lesionado el tramo final del Mundial: "Le costaba incluso respirar". Foto: EFE/ Kenneth Fernández
Por Redacción EC

La selección argentina terminó como subcampeona del Mundial 2026 tras caer por 1-0 ante España en la final disputada en Nueva Jersey. Sin embargo, un día después del encuentro comenzó a conocerse el complejo panorama físico con el que varios futbolistas afrontaron la definición del torneo.

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