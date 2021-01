Salvador Cabañas y la confesión que conmocionó al planeta fútbol: está perdiendo la visión en el ojo izquierdo

En enero del 2010, Salvador Cabañas recibió un balazo que terminó con su carrera futbolista. El exdelantero, en ese entonces militaba en el Américo de México, afirmó que continúa presentando secuelas de laque atentado. Sus declaraciones han conmocionado a todo el planeta fútbol.

En diálogo con Alargue Caracol, Salvador Cabañas afirmó lo siguiente: “Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da problemas cuando llego a jugar, pero ahí sigo de pie”.

El paraguayo indicó que se mantiene gracias a algunos negocios y del sueldo que recibe por parte de la Federación de su país por haber ayudado a la selección, a pesar de los juicios que tuvo que enfrentar contra su exesposa.

Hace 11 años Salvador Cabañas recibió un balazo en la cabeza un hecho que le cambio la vida

“Tengo algunos negocios y además la Federación paraguaya me paga por ayudar con la selección. Estoy tranquilo, eso sí, no pienso salir más de Paraguay, ese virus es muy malo. Me quedo en la casa de mis padres”, afirmó.

Como se recuerda, Cabañas recibió un disparo en la cabeza en un bar de la Ciudad de México por parte del narcotraficante conocido como el ‘JJ’.

