El Salvador vs. Curazao EN VIVO ONLINE vía Sky HD: juegan por la Copa Oro 2019 en el Independence Park

El Salvador vs. Curacao EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre El Salvador vs. Curacao este lunes 17 de junio, por la primera fecha del grupo C de la Copa Oro 2019, en el estadio Independence Park, en Kingston, desde las 6:00 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este choque será transmitido por la señal de Sky HD para México y parte de Centroamérica. En Brazil y Alemania por DAZN. En Estados Unidos vía Univisión Deportes y Fox Sports. En Reino Unido por FreeSports TV. Streaming vía Bet365 y CONCACAF GO.

Las selecciones de El Salvador y Curacao estrenan este lunes el grupo C de la Copa Oro 2019. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

El Salvador debuta este lunes en la Copa Oro 2019 ante Cuaracao. (Foto: AFP)

El Salvador vs. Curacao - horarios en el mundo

18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas en Venezuela, Bolivia

20:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

01:00 horas del martes en España, Italia, Francia, Alemania

El combinado de El Salvador, que dirige el entrenador mexicano Carlos de Los Cobos, espera iniciar con el pie derecho el torneo de selecciones más importante de la Concacaf.

Los salvadoreños disputaron dos amistosos previos a la Copa Oro 2019, el primero ante Haiti, al que derrotaron por 1-0, y el segundo frente a Japón, que fue derrota por 2-0.

En tanto, la selección de Cuaracao, que está bajo el mando técnico de Remko Bicentini, disputó la King's Cup, donde derrotó a la India (3-1) y cayó en penales ante Vietnam, tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario.