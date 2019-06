El Salvador vs. Jamaica EN VIVO vía Telemundo: por Copa Oro 2019 desde el BBVA Stadium de Houston

El Salvador vs. Jamaica EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre El Salvador vs. Jamaica este viernes 21 de junio, por la segunda fecha del grupo C de la Copa Oro 2019, en el BBVA Stadium de Houston, Texas, desde las 6:00 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este duelo será transmitido por la señal de Azteca TV, Telemundo y Sky HD para México y parte de Centroamérica. En Brasil y Alemania por DAZN. En Estados Unidos vía Univisión Deportes y Fox Sports. En Reino Unido por FreeSports TV. Streaming vía Bet365 y CONCACAF GO.

Las selecciones de El Salvador y Jamaica se enfrentan este viernes por el primer lugar del grupo C de la Copa Oro 2019. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

El Salvador vs. Jamaica - horarios en el mundo

18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas en Venezuela, Bolivia

20:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

01:00 horas del sábado en España, Italia, Francia, Alemania

Duelo de los equipos que iniciaron la Copa de Oro con victoria. Jamaica, uno de los grandes favoritos a avanzar como primero de grupo, logró un valioso, pero ajustado triunfo el lunes pasado sobre Honduras (3-2).

En tanto, el combinado de El Salvador también pasó apuros para sacarse de encima a Curazao, al que solo pudo vencer por 1-0, gol de Nelson Bonilla.

Sobre el papel, Jamaica es favorito para llevarse los 3 puntos ante la 'Selecta', selección que espera dar el golpe y dejar afuera a uno de los candidatos del grupo.

Por este mismo grupo, en el partido de fondo, jugarán Honduras contra Curazao, desde las 8:30 p.m. (hora peruana).