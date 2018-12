Sampaoli fue presentado en Santos: "Es el desafío más importante de mi carrera"

Jorge Sampaoli aseguró que el Santos es ahora el desafío "más importante" de su carrera y comentó que le parece "increíble" estar en el mismo club donde se destacó el ex delantero brasileño Pelé.

"Este desafío es el más importante de mi carrera porque es el que viene y porque la gente tiene claro lo que va a ver de mí y tengo que ver que mi forma (de juego) se imponga en un torneo complicado", comentó en la rueda de prensa de su presentación en el auditorio del estadio Pacaembú, en Sao Paulo.

Jorge Sampaoli fue recibido por apróximadamente 150 hinchas en el aeropuerto luego de que se confirmara su designación como nuevo entrenador del Santos. (Foto: AFP)

El ex entrenador de Chile y Argentina afirmó que "después de analizar un montón de proyectos, apareció el del Santos" y no dudó en firmar con el conjunto blanquinegro.

"Más allá de propuestas de Europa o Asia, yo creo que estoy en el lugar donde está la cuna del fútbol, donde salen los mejores futbolistas que se exportan hacia Europa", manifestó el entrenador de 58 años, que firmó un contrato por dos temporadas con el Santos, al que dirigirá a partir del próximo enero.

O @SampaoliOficial deu o recado! Quer ganhar uma camisa autografada por ele? Faça seu cadastro no site https://t.co/J63qYYgG7p e ainda garanta desconto na compra de qualquer produto da loja online da Santos Store! pic.twitter.com/LKXRiEBW5h — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 18 de diciembre de 2018

Expresó que en la que será su primera experiencia como entrenador en Brasil su idea es "tratar de volver a disfrutar del juego", siendo protagonistas "desde el inicio", con la posesión como principal pilar para atacar y defender.

Asimismo, indicó que el historial de estrellas del club, como Pelé o Neymar, le obliga a "pensar más" en la portería del contrario que en la suya, y a partir de ahí, desarrollará su estrategia con el objetivo de "dañar la estructura fuerte y defensiva" que hoy impera en el fútbol brasileño.

Además, dijo que le parece "increíble estar en el mismo club donde Pelé se destacó".

▷ Jorge Sampaoli fue recibido por decenas de hinchas de Santos | VIDEO



▷ Jorge Sampaoli reveló que el diálogo en la Albiceleste fue complicado



"La verdad es que me ilusiona mucho y me gustaría verlo muy pronto", declaró del mítico ex jugador, tricampeón mundial con la selección brasileña y quien se ofreció en sus redes sociales a ayudar al argentino en su nuevo cargo.

Sobre su fugaz paso al frente de la selección argentina, dijo que "la gran alegría en el fútbol dura muy poco y el dolor dura mucho" y para él "el dolor de no haber podido salir campeón con Argentina es algo muy especial".

Antes de Argentina, Jorge Sampaoli pasó cuatro años al frente de la selección de Chile. Disputó la Copa del Mundo de 2014, en la que casi elimina a la anfitriona Brasil, y conquistó la Copa América de 2015.



Fuente: EFE