El defensor central francés Samuel Umtiti, sin equipo desde su salida del Lille de Francia el pasado verano europeo, anunció este lunes en Instagram el final de su carrera a los 31 años.

“Luego de haber vivido una carrera intensa con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós... Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada”, declaró el campeón del mundo con los Bleus en 2018.

El exjugador del FC Barcelona, formado en el Lyon, vio su carrera lastrada por las lesiones los últimos años.

Fue 31 veces internacional con la selección francesa, con cuatro goles en su haber.

Es el quinto jugador campeón del mundo en Rusia en poner fin a su carrera, después de Raphaël Varane, Blaise Matuidi, Adil Rami y Steve Mandada, que anunció la semana pasada el final de su actividad como futbolista.

Samuel Umtiti anuncia su retirada a los 31 años — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 15, 2025

