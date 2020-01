Christian Cueva podría cambiar de equipo mucho antes de lo esperado. Desde Argentina informan que un nuevo club se ha interesado en los servicios del volante peruano y la transferencia sería muy viable por una deuda que mantienen. Se trata de San Lorenzo de Almagro.

Christian Cueva tuvo un 2019 bastante agitado con problemas extrafutbolísticos. Sus comportamientos lo llevaron a quedar fuera de la selección peruana y su bajo nivel no le permitió ganarse un puesto en el once inicial del Santos en el Brasileirao.

No obstante, una nueva oportunidad parece asomarse para el mundialista en Rusia 2018. Desde Argentina, el periodista César Luis Merlo anunció lo siguiente en su cuenta de Twitter:

“Christian Cueva puede ser refuerzo de #SanLorenzo: #Santos tiene una deuda con él y eso puede abrir una puerta para que la operación se haga. El peruano ve con buenos ojos venir y la operación podría realizarse mediante una compra del porcentaje del pase”.

Christian Cueva se incorpora a Santos en medio de incertidumbre

Actualmente, Christian Cueva se encuentra entrenando en la pretemporada del Santos. Su nuevo entrenador, Jesualdo Ferreira dijo lo siguiente en conferencia de prensa: “No puedo responder porque no lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas. Y nunca hablaré de algo que no tiene conocimiento ni calidad para explicar. En el momento adecuado, hablaré sobre eso”.

Por su parte, el presidente del Santos, Jose Carlos Peres, explicó lo siguiente en una entrevista en el programa ‘Esporte por Esporte’: “Cueva solo depende de él. Fue a la final de la Copa América ¿por qué juega allí y no aquí? Sampaoli quería a Cueva, yo ni siquiera había pensado en Cueva".