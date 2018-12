San Lorenzo vs. Aldosivi EN VIVO ONLINE vía TyC Sports: juegan por la Superliga Argentina

San Lorenzo vs. Aldosivi EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO: juegan por la fecha 14° de la Superliga Argentina. El partido se desarrollará desde las 3:10 p.m. (hora peruana) en el Estadio José María Minella. Será transmisión de TyC Sports.

Con Boca y River ocupados en la final de la Copa Libertadores, que aún no tiene fecha y sede de disputa, su archirrival Independiente en medio de una campaña con altibajos y San Lorenzo sumergido en una crisis de malos resultados, Racing encontró espacio para convertirse en el principal protagonista de la Superliga.



Puntero del certamen casi desde el comienzo, el Racing que dirige Eduardo Coudet se mostró como un equipo ambicioso, con una fuerte vocación ofensiva y varios nombres de peso en el ataque, aunque ese empuje no le alcanzó para festejar en la fecha pasada, donde debió resignarse a un 0-0 con gusto a poco ante un rocoso Banfield.



En las últimas fechas la 'Academia', que acumula 30 puntos, encontró un par de escoltas humildes, Atlético Tucumán (28) y Defensa y Justicia (26), ambos de excelente campaña y que quieren animarse a dar pelea por el título.



Atlético Tucumán, revelación este año en la Copa Libertadores, donde trepó hasta los cuartos de final, volvió a mostrarse fuerte con un plantel sin renombre, pero de funcionamiento consistente liderado por el habilidoso Luis 'Pulga' Rodríguez, y en esta fecha afrontará un examen de carácter en el picante clásico tucumano frente a San Martín.



Un poco más atrás asoma Defensa y Justicia, que no por casualidad es el último invicto del torneo, sostenido en la estructura ordenada que plantea el director técnico Sebastián Beccacece, y que en esta fecha deberá exigirse cuando visite a Huracán, el cuarto en la tabla.



Por otro lado, Independiente recibirá a Boca, en un duelo entre dos equipos que están un poco más relegados en la lucha por el título, pero no quieren perder el tren del campeonato, mientras los 'xeneizes' están con la cabeza puesta en saber lo que sucederá con la postergada final de la Copa Libertadores contra River, sujeta a decisión de la Conmebol.