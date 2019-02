San Lorenzo vs. Belgrano EN VIVO vía TyC Sports: por la fecha 20° de la Superliga Argentina | EN DIRECTO

San Lorenzo vs. Belgrano EN VIVO ONLINE se miden este sábado (5:20 pm. EN VIVO ONLINE vía TyC Sports) en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba por la jornada 20° de la Superliga Argentina.

San Lorenzo vs. Belgrano EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el partido por la fecha 20 de la Superliga Argentina que se disputará en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, este sábado desde las 5:20 de la tarde (hora peruana), con la transmisión de TyC Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

San Lorenzo vs. Belgrano EN VIVO: horarios en el mundo EN DIRECTO

16:20 horas - México

17:20 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:20 horas - Venezuela, Bolivia

19:20 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile

20:20 horas - Brasil

22:20 horas - Reino Unido

23:20 horas - España, Alemania, Italia, Francia

El 'Pirata' recibe al 'Ciclón' con la necesidad de sumar un nuevo triunfo para no perder la categoría, pero los visitantes no pueden permitirse volver a casa sin los tres puntos en juego. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Belgrano, dirigido por Diego Osella, acumula cuatro empates consecutivos en el año y vive con la presión de su ubicación en la tabla de promedios: antepenúltimo en zona de descenso.

San Lorenzo no tiene problemas en ese sentido, sin embargo, no consigue celebrar una victoria hace once encuentros y sigue sin ganar desde que Jorge Almirón asumió la dirección técnica.

“Ellos están en una posición incómoda, que no es la nuestra con el tema de los promedios, pero sí lo es por su plantel, su presupuesto y su historia. Será un partido complicado para ambos y nosotros lo sabemos. Ahora, todo lo bueno que se está insinuando hay que llevarlo a puntos, porque la verdad no alcanza con jugar bien o merecer más”, aseguró Osella en la antesala del compromiso.

San Lorenzo ocupa el vigésimo cuarto lugar de la Superliga con 16 unidades y un duelo pendiente, mientras que Belgrano registra el mismo puntaje en la penúltima posición de la clasificación.

San Lorenzo vs. Belgrano | Posibles alineaciones

Belgrano: Rigamonti; Guidara, Herrera, Novillo, Quiroga; Lértora; Sequeira, Brunetta, Meli, Cuero; Mendoza.

San Lorenzo: Monetti; Herrera, Coloccini, Senesi, Pérez; Poblete, Loaiza; Botta, Castellani, Reniero; Rentería o Blandi.