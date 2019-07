San Lorenzo vs. Cerro Porteño EN VIVO vía Fox Sports 2: HOY chocan por la Copa Libertadores 2019

San Lorenzo vs. Cerro Porteño EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2019 en el estadio Nuevo Gasómetro desde las 5:15 p.m. (horario peruano) con transmisión de Fox Sports 2.

El duelo entre San Lorenzo y Cerro Porteño será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2019.

San Lorenzo llega con novedades al duelo de este miércoles 24 de julio frente a Cerro Porteño. El cuadro argentino tiene nuevo entrenador tras el regreso de Juan Antonio Pizzi en lugar de Jorge Almirón, cuyo único logro fue conseguir el boleto a esta instancia del torneo.

"Quiero que seamos agresivos, intensos y valientes tanto a la hora de generar como de recuperar. Cerro Porteño es un equipo con el ADN paraguayo y con un entrenador con experiencia que ya sabe lo que es ganar la Copa", declaró Pizzi, en referencia a Miguel Ángel Russo, que obtuvo el trofeo con Boca Juniors (2007).

"Llegamos bien, estamos en la línea que pretendemos, aunque me hubiera gustado tener más amistosos y un par de partidos oficiales", añadió el entrenador de San Lorenzo sobre la preparación del equipo para este encuentro.

El último cotejo oficial del ‘Ciclón’ fue el 22 de mayo, cuando perdió con Estudiantes de San Luis (2-0) por la Copa Argentina, mientras que en las últimas semanas disputó solo algunos partidos a puertas cerradas a modo de preparación contra Estudiantes de La Plata y Ferro.

De todos modos, San Lorenzo se movió bastante dentro del mercado e incorporó a Lucas Menossi, volante ofensivo de buena campaña en Tigre, y a los paraguayos Adam Bareiro y los hermanos Romero. Oscar viene libre de Shanghai Shenhua, China, y Ángel llega de Corinthians.

La falta de competencia no es un problema para Cerro Porteño, que llegó a Buenos Aires con confianza luego de golear por 3-0 a Capiatá por la segunda fecha del Torneo Clausura de Paraguay.

El cuadro guaraní encendió la expectativa a partir de su buen arranque de temporada, ya que en la primera fecha superó por 2-0 a Deportivo Santaní, y por la Copa Paraguay también se impuso por un cómodo 3-0 a Atlántida.

Russo consideró que ahora "empieza otra Copa Libertadores. No te puedes equivocar, hay equipos muy competitivos y fuertes. Pero todos tenemos chances, Cerro no la ganó nunca y sueña. De San Lorenzo no pude ver el funcionamiento, hay muchas cosas arriba de la mesa dando vuelta. Es difícil para todos", indicó el DT.

San Lorenzo vs. Cerro Porteño: horarios del partido

Perú 5:15 p.m.

Ecuador 5:15 p.m.

Colombia 5:15 p.m.

México 5:15 p.m.

Bolivia 6:15 p.m.

Paraguay 6:15 p.m.

Chile 6:15 p.m.

Venezuela 6:15 p.m.

Argentina 7:15 p.m.

Uruguay 7:15 p.m.

Brasil 7:15 p.m.

España 0:15 a.m. (25 de julio)



San Lorenzo vs. Cerro Porteño: posibles alineaciones

San Lorenzo: Sebastián Torrico - Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Bruno Pittón - Gerónimo Poblete y Lucas Menossi - Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Héctor Fértoli - Adam Bareiro.



Cerro Porteño: Juan Pablo Carrizo - Alberto Espínola, Marcos Cáceres, Fernando Amorebieta y Santiago Arzamendia - Óscar Ruiz, Juan Aguilar, Mathías Villasanti y Federico Carrizo - Joaquín Larrivey y Nelson Haedo Valdez.