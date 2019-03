San Lorenzo vs. Gimnasia EN VIVO ONLINE vía TyC Sports: juegan por la Superliga Argentina

San Lorenzo vs. Gimnasia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre San Lorenzo vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata, este sábado 30 de marzo, por la jornada 24 de la Superliga Argentina, en el estadio Pedro Bidegaín 'El Nuevo Gasómetro', desde las 11:15 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Fox Sports Premium transmite este partido en exclusiva para Argentina. En resto de Sudamérica, México y Estados Unidos vía TyC Sports. Streaming HD por Fanatiz International y Bet365.

San Lorenzo intentará salir del fondo de la tabla ante Gimnasia y Esgrima La Plata este sábado, desde 'El Nuevo Gasómetro'. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

El 'Cuervo', que dirige Jorge Almirón, ubicado en la casilla 24 con 21 unidades, empató la jornada pasada en campo del Colón de Santa Fe (1-1).

San Lorenzo alargó su mala racha tras igualar 1-1 frente a Colón por Superliga Argentina. | Foto: San Lorenzo

San Lorenzo afrontará el duelo frente a Gimnasia con algunos suplentes, ya que mira de reojo el encuentro que sostendrá contra Palmeiras por Copa Libertadores, el próximo martes 2 de abril.

Gimnasia y Esgrima de La Plata, décimo octavo con 25 puntos, derrotó como local al Newell's Old Boys (1-0). El equipo de Hernán Ortiz has mostrado una leve mejoría en las última fechas del torneo.

San Lorenzo vs. Gimnasia - horarios en el mundo

10:15 horas en México

11:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:15 horas en Venezuela, Bolivia

13:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

18:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

20:15 horas en Catar y Arabia Saudita

01:15 horas del domingo en China

02:15 horas del domingo en Japón y Corea del Sur

San Lorenzo vs. Gimnasia - alineaciones probables

San Lorenzo: S. Torrico, F. Coloccini, D. Pérez, V. Salazar, M. Senesi, G. Castellani, R. Martínez, R. Loaiza, J. Salazar, N. Blandi, N. Reniero.



Gimnasia: S. Moyano, L. Licht, F. Oreja, M. Coronel, G. Guiffrey, V. Ayala, F. Mussis, S. Silva, B. Mansilla, J. Hurtado, M. Comba.