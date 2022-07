Ha pasado mucho tiempo desde que Pep Guardiola dejó de ser entrenador del FC Barcelona, sin embargo, los motivos por los cuales se retiró del cuadro azulgrana siempre estuvieron latentes. Por ello, durante una entrevista a ‘El Periódico’, Sandro Rosell afirmó que fue un problema con la plantilla.

Se especuló que el expresidente blaugrana fue el responsable de la salida de Guardiola del equipo, sin embargo, Rosell lo negó: “No es verdad. Lo han explicado por activa y por pasiva tanto Guardiola como los jugadores. Pep se fue por por una discusión con los futbolistas. Por un problema que había en el vestuario”.

Asimismo, Sandro Rosell consideró que sus “cuatro años en el Barça” como presidente del club fueron “los mejores de la historia del club”.

“En títulos de las secciones, en dineros ganados, en patrimonio creado, en función social, en la Fundación. Son los mejores. Son datos”, aclaró.

Además agregó un curioso comentario, resaltando su labor dentro de la directiva. “Puedes decir: ‘Rosell me cae fatal, no puedo soportarlo’. Pero los datos objetivos de mi gestión están publicados y auditados en la página web oficial del Barça. Nunca me he defendido, pero las cifras son las que son”.

Problemas con sus fichajes

El Barcelona empezó con los anuncios de los refuerzos para la próxima temporada, y en un solo día el club anunció las contrataciones de Frank Kessié y Andreas Christensen. Ambos llegan con la carta de libertad, pero con una prima de fichaje y un salario a los que el equipo de la ciudad condal tiene que hacer frente.

Sin embargo, ninguno de los dos fichajes puede jugar partidos con el equipo azulgrana de momento. Según informa Juan Antonio Alcalá, de COPE, el Barcelona sigue excediendo los márgenes económicos.