Santa Fe vs. Junior EN VIVO | Sigue el partido por la jornada 18 de la Liga Betplay de Colombia desde el estadio El Campín. El duelo está pactado para las 16:00 horas (hora de Colombia) y será transmitido por la señal de Win Sports. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura del evento con fotos, videos y minuto a minuto.

A qué hora juega Santa Fe vs. Junior

Perú, Colombia, Ecuador, México: 16:00 horas

Venezuela, Bolivia: 17:00 horas

Chile, Argentina, Brasil, Uruguay: 18:00 horas

Cómo adquirir y cuánto cuesta Win Sports+ fuera de Colombia

Para aquellos colombianos que viven en el extranjero o simplemente amantes del fútbol, deberás ingresar a www.winsportsonline.com y adquirir el paquete online por un valor de 32 mil pesos colombianos.

Señales para ver Win Sports+

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD)

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD)

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD)

Señales para ver Win Sports básico

Win Sports vía satélite:

DirecTV: Canal 633 (SD) - Canal 1633 (HD)

ClaroTV: Canal 521

MovistarTV: Canal 496 (SD) - Canal 895 (HD)

Tigo: Canal 240 (HD)

Win Sports vía cable:

Claro TV: Canal 521 (SD) - Canal 524 (Alterno) - Canal 1521 (HD)

Tigo: Canal 23 (SD) - Canal 240 (HD)

ETB (Cúcuta): Canal 33 y canal 2

CableCauca (Popayán): Canal 30 y canal 15

Multivisión (Bogotá): Canal 30 y canal 8

Colcable (Bogotá y Meta): Canal 17 y canal 6

CMET (Chile): Canal 55

Cuánto cuesta Win Sports

A través de este canal se estarán transmitiendo la mitad de encuentros de la Liga Betplay pero no serán los más importantes. Eso sí, no tiene ningún costo adicional pues viene en señal estándar y HD de acuerdo a la cableoperadora que has contratado. Las cableoperadoras que trabajan en Colombia son: Tigo, Claro, DirecTV, ETB y Movistar.

Cuánto está Win Sports+

Este canal sí tiene un costo adicional. Es la señal Premium de Win Sports y tiene un precio de 29 900 pesos colombianos, aunque hay meses en los que lanzan promociones. El precio de Win Sports+ ha subido en este 2021, pues en la temporada 2020 tenía un costo de 20 mil pesos.

Cómo ver Win Sports+

También tienes la opción de Win Sports play, la señal online para ver en vivo y en directo desde cualquier dispositivo móvil los partidos de la Liga Betplay.

Conforme a los criterios de Saber más