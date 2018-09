Santa Fe vs. Once Caldas: por los cuartos de final de la Copa Colombia Santa Fe visitará a Once Caldas este miércoles (6:30 p.m. EN VIVO ONLINE vía RCN y Win Sports), por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia

Santa Fe vs. Once Caldas: por los cuartos de final de la Copa Colombia. (Foto: Facebook) Santa Fe visita a Once Caldas buscando las semifinales de la Copa Colombia. (Foto: Facebook Independiente Santa Fe)