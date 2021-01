COMUNICADO: Santos enviará ofício à Conmebol sobre atuação do VAR no jogo na Argentina.



O Santos Futebol Clube enviará ofício à Conmebol para externar sua insatisfação com a atuação do VAR no jogo contra o Boca Juniors neste dia 6 de janeiro em La Bombonera, na Argentina. pic.twitter.com/EJwSQZda2e