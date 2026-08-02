Santos oficializó un emotivo reconocimiento a Neymar Jr., al inaugurar una estatua de cuerpo completo y un busto en su honor dentro del Memorial de las Conquistas, ubicado en el estadio Vila Belmiro.

El propio futbolista estuvo presente en la ceremonia, donde visitó su nuevo espacio personalizado y posó junto a la escultura, que rápidamente generó elogios a nivel mundial por su gran fidelidad física.

Neymar Jr is art. ⭐️



🎨 Renato Guedes pic.twitter.com/nb7wLPIsg6 — Santos FC (@SantosFC) July 31, 2026

Una obra de alto nivel artístico

La pieza fue creada por el reconocido artista e ilustrador brasileño Renato Guedes, quien llevó a cabo un proceso detallado para lograr un resultado hiperrealista.

Proceso de creación

Modelado en arcilla: Guedes esculpió inicialmente el rostro de Neymar a mano, cuidando cada detalle como su expresión, barba y rasgos característicos.

Guedes esculpió inicialmente el rostro de Neymar a mano, cuidando cada detalle como su expresión, barba y rasgos característicos. Vaciado en bronce: La obra final fue fundida en bronce de alta calidad, asegurando su conservación dentro del museo del club.

La obra final fue fundida en bronce de alta calidad, asegurando su conservación dentro del museo del club. Acabados realistas: El nivel de precisión en las facciones ha sido uno de los aspectos más destacados por aficionados y especialistas.

Detalles que cuentan su historia

La estatua de cuerpo completo muestra a Neymar con el uniforme oficial de Santos FC, recordando su etapa en el club donde debutó profesionalmente y conquistó la Copa Libertadores.

Además, la base incluye elementos simbólicos que forman parte de su identidad:

Frases icónicas como “Tudo passa” (Todo pasa)

(Todo pasa) El lema “Dream Chaser” (Cazador de sueños)

(Cazador de sueños) Referencias a sus tatuajes más representativos

Reconocimiento a una leyenda

Este homenaje reafirma la importancia de Neymar en la historia del Santos, club en el que se convirtió en figura mundial antes de dar el salto al fútbol europeo.

La obra no solo celebra sus logros deportivos, sino también su legado e impacto en nuevas generaciones de futbolistas.