Santos Laguna vs. Cruz Azul EN VIVO: cómo y dónde VER GRATIS la final del Clausura 2021 de la Liga MX

Santos Laguna vs. Cruz Azul EN VIVO | Sigue EN DIRECTO la primera final del Clausura 2021 de la Liguilla de la Liga MX en el estadio TSM Corona. El partido está pactado para las 9:00 p.m. (hora mexicana) y será transmitido por Fox Sports. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura del evento con fotos, videos y minuto a minuto.

Santos Laguna vs. Cruz Azul: pronósticos y previa

Para llegar a esta definición, los ‘Guerreros’ llegaron como quintos de la fase regular y luego aplastaron al Querétaro en el repechaje, en cuartos de final superaron al Monterrey y en semifinales pasaron encima del Puebla.

En estas tres eliminatorias la escuadra santista ha marcado 11 goles que motivan al mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán a advertirle a los celestes que en la final volverán a ser contundentes.

“Somos un equipo que no sale a defender y vamos a tratar de lastimar a Cruz Azul”, dijo Gorriarán y no se intimidó por el hecho de que el rival tenga una nómina superior porque “las finales son partidos aparte, no importan los nombres, las jerarquías o los salarios”.

Para Cruz Azul esta será la decimoséptima final de liga de su historia. Su saldo de las 16 anteriores es negativo: seis ganadas y 10 perdidas.

La última final de liga ganada por los cementeros fue la del torneo Invierno-1997, en la que se coronaron el defensa peruano Juan Reynoso y el portero mexicano Oscar ‘Conejo’ Pérez que hoy se desempeñan en el equipo como director técnico y preparador de arqueros, respectivamente.

“Los fantasmas están de lado, no digo que seremos campeones el domingo, pero vamos a pelear a muerte”, prometió Luis Romo, mediocampista de Cruz Azul. “Es mi primera final, y estoy muy motivado, la voy a disfrutar muchísimo”.

Cruz Azul llegó a esta final como líder de la temporada regular; después eliminó al Toluca en cuartos de final y al Pachuca en semifinales.

Santos Laguna vs. Cruz Azul: horarios y canales

Perú: 21:00

México: 21:00 / Fox Sports y Claro Sports

Colombia: 21:00

Argentina: 23:00

Chile: 23:00

Bolivia: 22:00

Venezuela: 22:00

Estados Unidos: 22:00 / Fox Sports

