[EN DIRECTO] Santos Laguna vs. Pachuca EN VIVO ONLINE vía Fox Sports: por Apertura Liga MX en Nuevo Corona

Santos Laguna vs. Pachuca EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan este domingo 15 de septiembre por la novena jornada del Torneo Apertura de Liga MX. El partido se jugará en el Estadio Nuevo Corona, desde las 6:45 p.m. (hora peruana), con transmisión de Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte, para México, y vía FOX Deportes, Foxsports.com, en Estados Unidos.

Santos Laguna y Pachuca le pondrán fin a la inactividad luego del receso por la fecha FIFA, en las que hubo partidos amistosos de selecciones en todo el mundo. 'Guerreros' y Tuzos' buscarán reencontrarse con la victoria tras tropiezos en sus recientes presentaciones.

Santos Laguna vs. Pachuca: horarios del partido



México - 6:45 p.m.

Ecuador - 6:45 p.m.

Perú - 6:45 p.m.

Colombia - 6:45 p.m.

Venezuela: 7:45 p.m.

Bolivia - 7:45 p.m.

Paraguay - 7:45 p.m.

Argentina - 8:45 p.m.

Chile - 8:45 p.m

Uruguay - 8:45 p.m.

España - 1:45 a.m. (lunes 16 de septiembre)

Santos Laguna tendrá la oportunidad de trepar a lo más alto de la tabla de posiciones y así dar un paso más hacia la clasificación a la liguilla final por el título. Los de la Comarca podrían sacar provecho del descanso que ha tenido el Querétaro en esta jornada.

Con 17 puntos, los 'Gallos Blancos' son segundos, ahora por detrás de Necaxa, que dio la sorpresa, venció 2-0 a Monterrey y también llegó a esa cifra. En el tercer casillero aparece Santos Laguna, con 16 unidades, producto de cinco victorias, un empate y solo una derrota.

Santos Laguna viene de empatar de visitante 2-2 con León, el vigente subcampeón de la liga mexicana. Los 'Guerreros', esta vez, buscarán respaldarse de los buenos números que tienen de local, donde ya se han impuesto a Chivas, Juárez, Puebla y Monterrey.

"Lo más importante es calificar, la calificación es nuestro primer objetivo, siempre hay un plan de hacerlo en los primeros cuatro lugares y si no, será consecuencia del trabajo que se ha venido haciendo y de la cantidad de puntos que podamos sumar pero no me parece que ese mito del líder y de esas cosas. Para nosotros es seguir sumando y calificar lo más pronto posible", afirmó en la previa, el arquero de Santos Laguna, Jonathan Orozco.

Pachuca, por su parte, llega de perder 2-0 a manos de Atlético San Luis y también de rescatar un empate en su visita al América. Los 'Tuzos' marchan en el decimoquinto casillero con 8 unidades, fruto de dos triunfos, dos empates y cuatro caídas.

