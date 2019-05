Santos Laguna vs. Pumas EN VIVO: ¿Cómo VER HOY por TV e Internet el partido por Liga MX?

Santos Laguna y Pumas UNAM juegan la última fecha del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio Nueva Corona. El partido se transmite vía ESPN y Azteca Deportes desde las 18:05 horas y El Comercio seguirá el minuto a minuto en la web, con todos los detalles, goles, estadísticas, tabla de posiciones, resultados y videos.

Santos Laguna y Pumas no tienen opciones para alcanzar un cupo a la Liguilla Final por el título; sin embargo, buscarán cerrar la temporada con honor en busca de una victoria tras un semestre para el olvido.

Por el momento, Santos Laguna ha conseguido cinco victorias, cuatro empates y siete derrotas, resultados que le han hecho llegar a 19 puntos y a ocupar el duodécimo casillero, 6 menos que Tijuana, el octavo.

Por su parte, Pumas registra cuatro triunfos, cinco empates y siete caídas. Por lo pronto, los 'Felinos' se ubican en el decimocuarto puesto con 17 unidades.

En la previa, el entrenador de Pumas, Bruno Marioni aseguró tener la certeza de su continuidad en el banquillo del equipo. "Estoy convencido de que voy a continuar aquí", declaró Marioni este jueves en la última comparecencia ante los medios de comunicación del torneo Clausura 2019.

El timonel sudamericano de 43 años reveló que aún no se ha reunido con el presidente del club, Rodrigo Ares de Parga, para conocer su futuro de cara al Apertura 2019. "No he hablado con Rodrigo sobre la continuidad porque tengo contrato de tres años, entiendo que no habría que hablar", apuntó.

"Necesitamos tratar de terminar bien, es nuestra obligación sacar un buen resultado y que cerremos el torneo con el ánimo arriba", agregó Marioni de cara al juego contra Santos Laguna.

Canales de TV para seguir el partido por Liga MX

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: ESPN2 Brazil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Internacional: Bet365

México: Azteca 7, ESPN Norte, Azteca Deportes En Vivo, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Estados Unidos: Univision Deportes

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur



Alineaciones posibles para el partido de hoy

Santos Laguna: Orozco, Abella, Nervo, Doria, Arteaga Zamora, Orrantia, Rivas, Vázquez, Lozano, Correa, Furch. DT: Guillermo Almada.



Pumas UNAM: Saldivar, Mozo, Jáquz, Iniestra, Ángulo, Barrera, Cabrera, Nalcorra, Figueroa, Mora, Gonzáles. DT: Bruno Marioni.



Horarios para ver el Santos Laguna vs. Pumas en vivo

México - 6:06 p.m.

Ecuador - 6:06 p.m.

Perú - 6:06 p.m.

Colombia - 6:06 p.m.

Bolivia - 7:06 p.m.

Chile - 7:06 p.m.

Paraguay - 7:06 p.m.

Argentina - 8:06 p.m.

Uruguay - 8:06 p.m.

España - 1:06 a.m. (lunes 6 de mayo)