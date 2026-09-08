Santos vs. Atlético Mineiro EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Estadio Urbano Caldeirapor los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026, a las 7:00 p.m. (hora argentina), que son las 5:00 PM de Perú, las 4:00 PM de México y las 6:00 PM de Estados Unidos y Chile. ¿Dónde ver? DIRECTV Sports y DGO, transmiten el partido en Argentina, mientras que en Perú y el resto de Sudamérica podrás verlo a través de ESPN 5 y Disney+ Premium por cable y streaming.

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