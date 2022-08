Sao Paulo vs. Goianiense EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de ida de semifinales de la Copa Sudamericana , este jueves 1 de septiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora argentina y brasileña). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus), DirecTV Sports, Conmebol TV, NOW NET e Claro. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En el debut de Eduardo Baptista como su entrenador tras la salida de Jorginho, Atlético Goianiense recibirá a Sao Paulo, ligeramente favorito en la llave. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Serra Dourada.

¿A qué hora se juega el Sao Paulo vs. Goianiense?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (viernes 2 de septiembre)

Sao Paulo vs. Goianiense: canales del partido y cómo ver por TV

El Sao Paulo vs. Goianiense será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Serra Dourada será transmitido en Sudamérica, por Star+(Star Plus), DirecTV Sports y DirecTV Sports App. En Brasil, la contienda se podrá ver por Conmebol TV, NOW NET e Claro, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS y beIN SPORTS CONNECT.

Sao Paulo vs. Goianiense: así llegan los equipos

Los ‘Dragones’ andan en un duro momento deportivo a nivel doméstico. Goianiense está en zona de descenso en la penúltima posición de la liga brasileña, con 22 puntos, a 28 del líder Palmeiras.

El equipo de Goiania, que eliminó en cuartos de final al uruguayo Nacional de Montevideo, no podrá contar con el portero Ronaldo, que se lesionó ante los charrúas y viene siendo sustituido por Renán.

Ya por el Sao Paulo, que dejó en los cuartos al también brasileño Ceará de Fortaleza, el técnico Rogerio Ceni tiene la duda sobre el retorno del centrocampista uruguayo Gabriel Neves, que estuvo ausente en el último partido de la liga y podría retornar a la titular en lugar de Pablo Maia.

La otra incógnita está en el ataque entre Patrick y Luciano para escoger al compañero del delantero argentino Jonathan Calleri, mientras que el experimentado zaguero Miranda, -exjugador de Atlético de Madrid- y André Ánderson siguen en recuperación, al lado del ecuatoriano Robert Arboleda, Caio y Nikao.

El delantero argentino Nahuel Bustos fue inscrito y estará en el banco de reservas, mientras que su tocayo venezolano Nahuel Ferraresi cada vez se afianza más en la defensa titular con las ausencias de Miranda y Arboleda.

El vencedor de la serie se citará en la final ante el ganador de la llave entre el ecuatoriano Independiente del Valle de Sangolquí y el peruano Melgar de Arequipa.

Sao Paulo vs. Goianiense: probables alineaciones

Athletico Goianiense: Renán, Hayner, Wanderson, Klaus, Arthur Henrique, Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho, Shaylon (o Peglow), Wellington Rato y Luiz Fernando. DT: Eduardo Baptista.

Sao Paulo: Jandrei, Diego Costa, Nahuel Ferraresi, Leo, Igor Vinicius, Pablo Maia (o Gabriel Neves), Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Reinaldo, Patrick (o Luciano) y Jonathan Calleri. DT: Rogerio Ceni.