Ver Saprissa vs. Liga Alajuelense EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Promerica 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 30 de agosto del 2025, a las 9:00 de la noche (hora peruana), que son las 8:00 PM de Costa Rica y las 11:00 PM de Argentina. ¿Dónde ver? FUTV transmite el partido para toda Costa Rica de forma exclusiva. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.