Ver Saprissa vs Cartaginés EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio José Rafaél Fello Meza por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Promérica 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 15 de marzo de 2026, a las 12:00 p.m. (hora peruana), que son las 2:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 11:00 AM de México y las 6:00 PM de España. ¿Dónde ver? FUTV y TDMax transmiten el partido en Costa Rica. fuboTV y Fanatiz lo pasan en Estados Unidos. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.