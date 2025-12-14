Saprissa vs. Cartaginés en vivo se enfrentan por la semifinal vuelta del Torneo Apertura de la Liga Promerica.
Ver vs. Cartaginés EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá por la semifinal vuelta del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 14 de diciembre de 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:00 PM de Costa Rica y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? FUTV transmite el partido para todo Costa Rica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

