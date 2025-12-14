Ver Saprissa vs. Cartaginés EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá por la semifinal vuelta del Torneo Apertura de la Liga Promerica 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 14 de diciembre de 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 4:00 PM de Costa Rica y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? FUTV transmite el partido para todo Costa Rica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

