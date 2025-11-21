Ver Saprissa vs. Herediano EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga Promerica 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, a las 9:00 de la noche (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:00 PM de Costa Rica y las 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? FUTV transmite el partido para todo Costa Rica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

