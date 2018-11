Scaloni no aguantó las lágrimas al responder qué significa dirigir a Argentina

El ex futbolista Lionel Scaloni terminó su cargo de entrenador interino de la selección argentina con un nuevo triunfo 2-0 ante México en Mendoza. Luego del encuentro, dio una entrevista y no aguantó las lágrimas al contar lo que significa dirigir a Argentina.

"Estoy emocionado por la oportunidad que tuve, sinceramente es difícil que pueda seguir hablando, fue muy buena. No lo esperaba. ¿Si me confirman? Eso no me importa", dijo antes de retirase.

Lo más probable es que Claudio Tapia, presidente de la AFA, ratifique en el cargo a Scaloni, quien logró un buen desempeño con la selección. El porcentaje de triunfos del ex zaguero es de 95%.

Sobre el partido, el estratega dijo que le fue difícil jugar con muchos cambios, con un equipo que se probó un día y medio. “Estamos contentos porque jugaron todos, la mayoría de los que habíamos traído y la meta era esa. Privilegiaba que jueguen los futbolistas antes de tener un equipo preparado. Los últimos minutos con los cambios el equipo se soltó más y tuvimos oportunidades de gol", explicó.

Respecto a la sequía goleadora que pudieron cortar Mauro Icardi y Paulo Dybala, Scaloni pidió "sacarle la presión" y "estar felices porque dos jugadores importantes se desbloquearon y en el futuro le van a dar alegrías a la selección".

