La tensión se instaló en la Selección de Argentina a dos semanas de iniciar la Eliminatoria Qatar 2022. Ángel Di María cuestionó al técnico Lionel Scaloni por dejarlo fuera de la lista de convocados pese a estar en actividad y un buen nivel con su club el PSG. La Albiceleste se medirá con Ecuador y Bolivia (8 y 13 de octubre, respectivamente) y no contará con la presencia del ‘Fideo’.

Horas después de las declaraciones de Di María, el estratega albiceleste se pronunció al respecto, pero sin caer en entredichos. Scaloni señaló que la historia entre el atacante del PSG y la Selección de Argentina no ha terminado. “Nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Para nada. Al contrario. La Selección es de todos. Ahora mismo las cosas están así y eso no implica que en un futuro no pueda ser lo contrario”, dijo en Cadena 3 de Santa Fe.

Defiende a los suyos

Scaloni evitó responder directamente la consulta de Di María: “Es difícil entender por qué no estoy convocado. Nunca me dieron la explicación de por qué no me llaman”.

“A todos los chicos que les fuimos dando las oportunidades de jugar, nos encantaría que formen parte del proyecto y no se saquen la camiseta. Pekerman nos inculcaba una manera de entender el fútbol y de defender a la Selección. Han entendido el mensaje. No hemos tenido malas caras. El que no juega, apoya desde afuera. Y ellos lo entienden. Las generaciones de ahora siguen dando lo máximo por jugar para su país”, explicó el técnico de la Albiceleste.

No son favoritos

En los últimos años, la Selección de Argentina ha sufrido para conseguir su boleto a las Copas del Mundo. Ya instalados en la cita máxima del fútbol, la Albiceleste dejó muchas dudas. Por ello, Scaloni se mostró perfil bajo y apuntó que en la Eliminatoria Qatar 2022 irán de menos a más.

“El que piense que Argentina se va a clasificar tranquilamente al Mundial creo que arranca mal. No sólo Argentina. Respetamos a todo el mundo y las selecciones han crecido un montón. Sabemos que tenemos posibilidades pero el que piense que va a ser fácil está equivocado. En las últimas le ha costado, no lo olvidamos. Vamos a pelear y a hacer un buen campeonato”, finalizó.

Conforme a los criterios de Saber más

SIGUE LEYENDO

VIDEO RECOMENDADO

AC Milan: Zlatan Ibrahimovic dio positivo al test de coronavirus