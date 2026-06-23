Por Redacción EC

Bélgica resolvió rápidamente la incertidumbre que rodeaba a Jérémy Doku en pleno Mundial 2026 y terminó despejando cualquier duda sobre su futuro inmediato con la selección. El extremo del Manchester City recibió un permiso especial que lo alejó momentáneamente del grupo, en medio de un contexto sensible marcado por un acontecimiento personal de gran importancia: el nacimiento de su primer hijo.