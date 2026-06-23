Bélgica resolvió rápidamente la incertidumbre que rodeaba a Jérémy Doku en pleno Mundial 2026 y terminó despejando cualquier duda sobre su futuro inmediato con la selección. El extremo del Manchester City recibió un permiso especial que lo alejó momentáneamente del grupo, en medio de un contexto sensible marcado por un acontecimiento personal de gran importancia: el nacimiento de su primer hijo.

El atacante decidió priorizar un momento clave en su vida familiar, tras manifestar su intención de estar presente en el nacimiento de su primer hijo. Esa situación abrió un intenso debate en torno a la convivencia entre las exigencias del fútbol de élite y las responsabilidades personales, especialmente en una competencia de máxima presión como una Copa del Mundo.

En este contexto complejo, la Federación Belga intervino para dar una solución equilibrada: dio luz verde al desplazamiento del jugador, quien viajó a Londres acompañado por personal médico del equipo para estar junto a su pareja. La decisión buscó acompañar al futbolista sin desconectarlo del proceso competitivo del plantel en el torneo.

Lejos de quedar fuera del esquema, el regreso de Doku al grupo está totalmente asegurado. El propio cuerpo técnico confirmó que el extremo se reincorporará a la concentración en Seattle para sumarse a los entrenamientos previos al próximo compromiso ante Nueva Zelanda, manteniéndose como una pieza clave dentro del proyecto belga en el Mundial.

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