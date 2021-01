Memphis Depay se ha convertido en el objetivo principal y difícil del Barcelona y Ronald Koeman. El club azulgrana esperaba contratar al neerlandés en este mercado de transacciones. Sin embargo, el club no podrían pagar lo que el Olympique de Lyon pide por su delantero.

La crisis del coronavirus sigue azotando las arcas del Barcelona y, según informa ‘Mundo Deportivo’, no podrá hacerse de los servicios de Depay por dos motivos. El primero, el tema económico y el segundo, que el mismo delantero habría decidido quedarse en el Olympique de Lyon hasta terminar la temporada, fecha cuando vence su contrato.

¿Le cierra las puertas?

Al ser consultado por el interés del Barcelona, Memphis Depay evitó dar detalles sobre su futuro y los rumores que lo colocan en el Camp Nou. “Estoy concentrado en lo que estoy haciendo en el Olympique de Lyon. Me siendo bien en el equipo y de momento no estoy dispuesto a hablar sobre una posible salida. No quiero armar un escándalo”, declaró el atacante.

En tanto, Ronald Koeman no pierde la esperanza de ver a Depay en el Barcelona. Sin dan mayor detalles de los posibles refuerzos que llegarían al cuadro culé, el técnico neerlandés volvió a mostrar su interés por el delantero del Olympique de Lyon.

