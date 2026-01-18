Redacción EC
Redacción EC

Yassine Bounou, o simplemente Bono, se convirtió en figura en el , por la final de la Copa Africana de Naciones. El arquero marroquí se conviritió en el ‘Dibu’ Martínez y realizó una espectacular atajada que salvó a su equipo de ir abajo en el marcador.

En un momento tenso al final del partido, el senegalés Iliman Ndiaye se encontró mano a mano con Bono tras un rápido contraataque. La jugada era precisa para que Senegal pusiera el primero del partido, pero el arquero respondió de gran manera.

Ndiaye estuvo cara a cara con Bono e intentó un remate fuerte al segundo palo; sin embargo, el arquero sacó el pie derechco y pudo desviar la dirección del balón. Esa jugada ha sido comparada con la del ‘Dibu’ Martínez en la final del Mundial 2022 entre Argentina y Francia.

En aquella ocasión, Martínez le atajó un remate con destino de gol a Kolo Muani, que iba a suponer el 4-3 de Francia ante Argentina. Sin embargo, nada de eso pasó y Argentina pudo ganar su tercera Copa del Mundo.

Los hinchas marroquíes quedaron atónitos con la atajada de Bono, quien es considerado uno de los mejores arqueros del mundo.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS