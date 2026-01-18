Yassine Bounou, o simplemente Bono, se convirtió en figura en el Marruecos vs. Senegal, por la final de la Copa Africana de Naciones. El arquero marroquí se conviritió en el ‘Dibu’ Martínez y realizó una espectacular atajada que salvó a su equipo de ir abajo en el marcador.

En un momento tenso al final del partido, el senegalés Iliman Ndiaye se encontró mano a mano con Bono tras un rápido contraataque. La jugada era precisa para que Senegal pusiera el primero del partido, pero el arquero respondió de gran manera.

Ndiaye estuvo cara a cara con Bono e intentó un remate fuerte al segundo palo; sin embargo, el arquero sacó el pie derechco y pudo desviar la dirección del balón. Esa jugada ha sido comparada con la del ‘Dibu’ Martínez en la final del Mundial 2022 entre Argentina y Francia.

En aquella ocasión, Martínez le atajó un remate con destino de gol a Kolo Muani, que iba a suponer el 4-3 de Francia ante Argentina. Sin embargo, nada de eso pasó y Argentina pudo ganar su tercera Copa del Mundo.

Los hinchas marroquíes quedaron atónitos con la atajada de Bono, quien es considerado uno de los mejores arqueros del mundo.